В России с 1 января 2027 года планируют увеличить минимальный размер оплаты труда до 28 935 рублей в месяц. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля, а с нового года его предлагают повысить на 1842 рубля, или 6,8%. Установленная сумма станет минимальной месячной зарплатой до вычета НДФЛ для работников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои обязанности.

Повышение также повлияет на расчёт некоторых социальных выплат, включая больничные и пособия по беременности и родам для граждан с небольшим заработком. В северных регионах, в том числе на Камчатке, при определении минимальной зарплаты дополнительно учитываются районные коэффициенты и положенные работникам процентные надбавки.

Одновременно депутаты предлагают на 2027–2029 годы приостановить действие правил, связывающих расчёт МРОТ с медианной зарплатой за предыдущий год. Окончательно новые параметры утвердят после завершения законодательной процедуры.