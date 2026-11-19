В полицию Ванинского района обратилась 41-летняя женщина, ставшая жертвой интернет-мошенников. На сайте одной из фирм она нашла объявление о продаже автомобильного двигателя. Оставив онлайн-заявку, жительница вскоре получила сообщение в мессенджере от представителя компании, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Обсудив детали, лжепродавец направил ей договор купли-продажи и сообщил, что отправит товар только после 100% предоплаты. Перечислив на указанные злоумышленником реквизиты 48 600 рублей, покупательница стала ждать посылку. Через несколько дней ей пришло уведомление о том, что двигатель якобы проходит таможенное оформление, однако товар так и не прибыл. Связаться с продавцом по телефону или в мессенджере не удалось — он перестал выходить на связь. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В данный момент оперативники устанавливают личности причастных к преступлению.