Специалисты МегаФона проанализировали, как в регионах Дальнего Востока изменился трафик на сайты популярных российских зимних курортов, а аналитики Авито изучили динамику продаж экипировкии специальной одежды. Оказалось, что аудитория сайтов выросла на 10% за 2 месяца, а продажи товаров для горнолыжного спорта выросли на 25% за год.

Курортные направления

На Дальнем Востоке в преддверии горнолыжного сезона стали активнее изучать зимние направления для отдыха. По данным МегаФона, в ноябре суммарный показатель аудитории сайтов российских горнолыжных курортов вырос на 10% по сравнению с сентябрем. В топе оказались локации Краснодарского края: «Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор». К такому выводу пришли аналитики оператора, изучив обезличенные данные абонентов.

Наиболее активно таким зимним видом спорта интересовались пользователи в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 44% суммарного показателя аудитории. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (17%). При этом заметно вырос интерес среди более старшего поколения: аудитория 65+ увеличилась на 20%, значительно опередив общий темп роста.

По географии интереса лидирует Приморье, на которое приходится доля 18% от общей аудитории. Второе место занимает Забайкалье (13%), третье — Хабаровский край (12%). Следом идут Камчатский край и Сахалинская область.

Экипировка и одежда

Интерес к горнолыжному спорту продолжает расти. В октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для этого вида спорта выросли на 25%. В основном пользователи покупают товары на ресейле — на них пришлось 73% продаж.

Беговые лыжи стали покупать на 10% чаще. В среднем они стоили 21 000 рублей в новом состоянии и 8 000 рублей при покупке «с рук». Продажи горных лыж выросли на 3%. Они в среднем обходились в 43 000 рублей новые и в 16 000 рублей на ресейле. Сноуборды стали покупать чаще на 10%: новые в среднем покупали за 38 000 рублей, «с рук» — за 17 000 рублей.

Также на Авито активно покупают ботинки и крепления — продажи год к году выросли на 22%. В новом состоянии их покупали в среднем за 14 000 рублей, на ресейле — за 6 000 рублей. Продажи защиты и экипировки увеличились на 38%. Средняя цена новой составила 9 000, на ресейле — 4 000 рублей.

Заметно выросли продажи горнолыжной одежды — на 43%. Чаще всего на Авито покупают горнолыжные куртки — на них приходится 15% продаж в категории «Одежда и аксессуары». Также спросом пользуются горнолыжные комбинезоны (8%), горнолыжные брюки (7%), перчатки (5%), термобелье (1%) и защитные шорты (1%).

Аксессуары для этого вида спорта за год стали покупать на 53% активнее. Чаще всего на платформе берут чехлы на лыжи или сноуборды — доля их продаж в категории составила 51%. 7% пришлось на рюкзаки, 4% — на сумки.

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