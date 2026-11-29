Жителей Хабаровского края в следующем году ждёт очередное повышение платы за коммунальные услуги. Средний индекс роста платежей по региону составит 10,5%, говорится в распоряжении правительства РФ от 27 ноября 2026 года № 3558-р.

Индексация предусмотрена с 1 июля 2027 года. Повышение затронет плату за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электричество, газ и вывоз твёрдых коммунальных отходов.

При этом Хабаровский край оказался среди дальневосточных регионов с относительно невысоким индексом роста коммунальных платежей. На Камчатке коммуналка подорожает в среднем на 11%, в Амурской области — на 12%, в Приморском крае — на 12,5%, в Забайкалье — на 14,5%, а в Якутии — на 15%.

Утверждённый правительством индекс отражает средний рост совокупной платы за коммунальные услуги по региону, а не повышение каждого отдельного тарифа. Конкретные суммы в квитанциях будут зависеть от муниципалитета, установленных тарифов и объёма потребления ресурсов.