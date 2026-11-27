В Хабаровский край привезли крупную партию эмбрионов радужной форели — 35 тысяч икринок из Франции. Груз уже проверили сотрудники Россельхознадзора, сообщили в администрации района имени Лазо.

Сейчас икра находится в карантинном инкубационном цехе рыбоводного хозяйства в посёлке Переяславка.

Предприятие намерено инкубировать икру и вырастить из неё форель. С начала 2026 года хозяйство уже получило от французского поставщика в общей сложности 350 тысяч эмбрионов.

Путь от икринки до взрослой рыбы занимает около полутора лет. Готовую охлаждённую продукцию затем будут отправлять в розничные магазины и заведения общепита Хабаровского края.