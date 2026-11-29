Российским автомобилистам, которые не успели поменять летнюю резину на зимнюю, с 1 декабря грозит административное наказание. В течение трёх зимних месяцев эксплуатация легковых автомобилей и лёгких грузовиков на летних шинах запрещена, следует из правил допуска транспортных средств к эксплуатации.

За нарушение сезонных требований инспектор Госавтоинспекции может вынести предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Ограничения действуют даже в регионах, где в декабре сохраняется плюсовая температура и отсутствует снег.

Зимние покрышки должны быть установлены на всех колёсах автомобиля. При движении по заснеженной или обледеневшей дороге остаточная глубина протектора зимних шин должна превышать четыре миллиметра. Использовать можно как шипованные, так и нешипованные зимние покрышки.

Сезонный запрет на использование летней резины продлится до конца февраля 2027 года. Ответственность за нарушение этих требований действует в России с сентября 2023 года, поэтому с наступлением декабря начинает применяться уже существующая норма.