Школьники Хабаровска смогут провести новогодние каникулы без выполнения домашних заданий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

Согласно рекомендованному Минпросвещения графику, зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Таким образом, дети будут отдыхать 11 дней — на один день меньше, чем в прошлом учебном году. При этом школы вправе самостоятельно корректировать сроки каникул.

Ранее Сергей Кравцов выступил против полной отмены домашних заданий в российских школах. По словам министра, самостоятельное закрепление пройденного материала помогает избежать пробелов в знаниях и поддерживать успеваемость. Однако во время каникул дети должны отдыхать от учебной нагрузки.

Следующий продолжительный отдых ждёт хабаровских школьников с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.