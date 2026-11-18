В Хабаровском крае производители биологически активных добавок готовятся выйти на рынок Китая. Тестовая партия продукции на основе тюленьего жира уже отправлена потенциальным партнёрам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным краевого министерства экономического развития, в 2026 году при поддержке регионального Центра поддержки экспорта 12 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 4,9 млн долларов. Большая часть соглашений связана с поставками в Китай.

Хабаровские производители используют в продукции местное сырьё. В частности, добавки на основе тюленьего жира содержат полиненасыщенные жирные кислоты. По информации предприятия, после отправки пробной партии стороны получили положительные отзывы и сейчас согласовывают условия будущих поставок.

Для продвижения продукции за рубежом региональные производители используют знаки «Сделано в Хабаровском крае» и «Сделано в России». Последний даёт компаниям возможность участвовать в зарубежных выставках и пользоваться инструментами продвижения на внешних рынках.

В регионе сертификат «Сделано в России» получили 34 предприятия. Их продукция представлена в разных категориях — от продуктов питания и одежды до косметики, медицинских изделий и промышленного оборудования.