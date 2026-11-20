В Хабаровске у женщины похитили 175 тысяч рублей с банковского счёта после установки приложения для создания фотографий с помощью искусственного интеллекта. Программа оказалась подозрительной, а вскоре сбережения хабаровчанки перевели на неизвестный счёт, сообщает hab.aif.ru.

Жительница Кировского района увидела в социальных сетях рекламу сервиса, который обещал быстро создавать фотографии с помощью нейросети. Предложение заинтересовало женщину, и она перешла по ссылке, после чего скачала и установила приложение на свой смартфон. Однако запустить программу так и не удалось.

Спустя некоторое время телефон начал самостоятельно обновляться. Позднее хабаровчанка позвонила на горячую линию своего банка, где сотрудники сообщили ей о списании денег. Выяснилось, что с её счёта на неизвестные реквизиты перевели 175 тысяч рублей. После обнаружения пропажи женщина обратилась в полицию.

«По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.