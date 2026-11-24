В Хабаровске сотрудник транспортной организации лишился 350 тысяч рублей после звонка мошенников, представившихся работниками сотовой компании. Под предлогом продления договора на мобильную связь у мужчины выманили код из СМС, после чего убедили перевести деньги на «безопасный счёт», сообщает hab.aif.ru.

В полицию обратился житель Кировского района. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился менеджером сотового оператора. Собеседник предупредил, что в ближайшие дни срок действия договора истечёт, а мобильную связь могут отключить. Для продления услуг он попросил продиктовать код из СМС. Хабаровчанин поверил звонившему и назвал комбинацию цифр.

Вскоре мужчине начали поступать новые звонки. На этот раз аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Роскомнадзора. Они убеждали хабаровчанина, что его сбережения находятся под угрозой и для защиты денег их необходимо срочно перевести на специальный счёт.

Следуя указаниям мошенников, мужчина перевёл деньги по номеру мобильного телефона. Всего он лишился 350 тысяч рублей, из которых 129 тысяч составляли личные накопления, а ещё 221 тысячу он использовал с кредитной карты.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За данное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.