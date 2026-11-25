В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в деятельности террористической организации и пропаганде терроризма в интернете, сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, с марта 2023 года по май 2024-го мужчина находился за пределами России и размещал на своей публичной странице в социальной сети символику и контакты координаторов организации, признанной террористической и запрещённой в РФ. Там же, как полагают следователи, он публиковал видео, фотографии и комментарии с положительной оценкой её деятельности.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и публичном оправдании или пропаганде терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Поводом для расследования стали материалы оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Хабаровскому краю. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.