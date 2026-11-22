В Хабаровске мужчина попытался через суд оспорить выдачу бывшей супруге справки, необходимой для получения компенсации за проезд их несовершеннолетней дочери. Он утверждал, что документ нарушает его право на защиту персональных данных, однако суды двух инстанций с ним не согласились, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Спор возник после того, как работодателя мужчины обязали предоставить справку для оформления компенсации проезда ребёнка. Документ требовался матери девочки, чтобы воспользоваться предусмотренной государством социальной гарантией. Однако отец посчитал, что выдача такой информации бывшей жене нарушает его права.

Мужчина также настаивал, что из-за справки сам может лишиться возможности получить положенную ему социальную гарантию по месту службы. С этими доводами он обратился в Индустриальный районный суд Хабаровска. При рассмотрении дела выяснилось, что справка содержала сведения исключительно о несовершеннолетней дочери и не раскрывала персональные данные её отца.

Суд пришёл к выводу, что мать имела право получить необходимые документы для оформления компенсации за проезд ребёнка, и отказал мужчине в удовлетворении иска. Хабаровчанин попытался оспорить решение в вышестоящей инстанции, однако апелляция оставила его без изменений. Таким образом, требования мужчины окончательно отклонили.