В Хабаровске 52-летний мужчина похитил из пункта выдачи заказов пауэрбанк стоимостью 25 тысяч рублей, оставив вместо него в коробке пустую бутылку. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает hab.aif.ru.

Житель Индустриального района пришёл в пункт выдачи под видом обычного покупателя. Он предъявил сотруднице штрихкод заказа и получил несколько коробок с товарами. Среди них находилось портативное зарядное устройство стоимостью 25 тысяч рублей.

С полученными посылками мужчина прошёл в дальнюю примерочную, где провёл около 15 минут. Затем он вышел, оформил возврат и покинул помещение. Когда работница начала проверять заказы, то обнаружила, что в одной из коробок вместо дорогостоящего устройства лежит обычная пустая бутылка.

Полицейские установили личность посетителя и задержали его. Выяснилось, что ранее мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи, причём последний такой случай произошёл в 2026 году. Ущерб владельцу похищенного товара пока не возмещён.

«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения», — прокомментировала hab.aif.ru представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.