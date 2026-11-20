В Хабаровске пенсионер лишился 850 тысяч рублей после звонков мошенников, которые обвинили его в попытке перевода денег в недружественные страны. Испугавшись уголовного преследования, мужчина передал все свои сбережения неизвестному курьеру, сообщает hab.aif.ru.

Всё началось со звонка на домашний телефон. Неизвестный сообщил пожилому хабаровчанину, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело за попытку перечисления денег за границу. Спустя некоторое время пенсионеру позвонил другой аферист, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Лжесиловик объяснил, что для защиты от мошенников пенсионеру необходимо задекларировать накопления и отправить их в безопасное место. Для этого все имеющиеся деньги следовало передать специальному курьеру, который якобы обеспечит их сохранность. Поверив собеседнику, хабаровчанин собрал 850 тысяч рублей личных сбережений и отдал их прибывшему незнакомцу. Позднее пожилой мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.