В Хабаровске мужчина потребовал через суд запретить соседке по даче держать кур и уток, которые мешали ему шумом и неприятным запахом. Однако доказать, что домашняя птица нарушает его права, не удалось, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Конфликт разгорелся в садоводческом товариществе Краснофлотского района. Мужчина жаловался на антисанитарию и постоянные звуки, доносившиеся с соседнего участка. Он потребовал не только убрать птицу, но и назначить хозяйке штраф в размере пяти тысяч рублей за каждый месяц неисполнения судебного решения.

Во время разбирательства выяснилось, что женщина держит 13 кур и пять уток, причём все птицы официально поставлены на ветеринарный учёт. Курятник оказался законной постройкой, а сами пернатые содержались в чистом закрытом загоне. Свидетели и материалы Россельхознадзора не подтвердили жалобы на антисанитарию.

Не нашлось и доказательств чрезмерного шума: замеров истец не предоставил, а видеозаписи и медицинские справки его супруги не убедили суд в том, что птицы причиняют вред здоровью соседей. Судья напомнил, что закон разрешает разводить домашнюю птицу на садовых участках для собственных нужд, а обычное кудахтанье и кряканье само по себе не повод запрещать такое хозяйство.

В итоге кур и уток оставили в покое, а соседу полностью отказали в иске. Решение пока не вступило в законную силу.