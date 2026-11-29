В Хабаровске коллекторская организация проиграла суд местному жителю, от которого потребовала почти 130 тысяч рублей процентов по кредиту. Основанием для отказа стали условия договора, заключённого заёмщиком с банком ещё в 2013 году, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Изначально мужчина оформил кредит на 60 тысяч рублей. В 2017 году банк передал право требования задолженности коллекторам, а в 2021 году был вынесен судебный приказ. К 2025 году хабаровчанин погасил основной долг, однако коллекторы потребовали дополнительно выплатить проценты за восемь лет.

При рассмотрении дела суд обратил внимание на то, как был оформлен кредитный договор. Банк не предоставил клиенту права выбора — согласиться на возможную передачу долга сторонней организации или запретить её. Условие о такой передаче также не было индивидуально согласовано с заёмщиком.

Таким образом, при заключении договора мужчина фактически не мог повлиять на решение о том, кому впоследствии достанется право требовать с него деньги. Учитывая это обстоятельство, Краснофлотский районный суд полностью отказал коллекторской организации во взыскании процентов.