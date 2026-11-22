Жителям Хабаровского края рекомендуют регулярно дезинфицировать смартфоны, наушники и другие гаджеты, на которых скапливаются бактерии и вирусы. В обычное время достаточно очищать технику один-два раза в неделю, но в сезон простуд делать это лучше ежедневно, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Особенно важно обрабатывать смартфон после поездок в общественном транспорте, посещения людных мест или передачи устройства другому человеку. Больше всего загрязняются экран, боковые грани, кнопки и область вокруг камеры, к которым постоянно прикасаются пальцами. Отдельного внимания требуют чехлы, наушники и другие аксессуары, особенно если они изготовлены из пористых материалов.

Для очистки специалисты советуют использовать специальные салфетки для электроники или мягкую ткань из микрофибры, слегка смоченную раствором изопропилового спирта концентрацией не выше 70%. Перед обработкой устройство желательно выключить и отсоединить от зарядки, а чехол снять. При этом важно следить, чтобы жидкость не попадала в разъёмы, динамики и микрофон. Бытовые чистящие средства с хлором, ацетоном или аммиаком применять нельзя — они способны повредить экран и корпус.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют не класть телефоны на столы в общественных местах, прилавки магазинов и другие поверхности, которыми пользуется множество людей. Регулярно очищать следует и клавиатуры, компьютерные мыши и планшеты. После дезинфекции гаджету необходимо дать полностью высохнуть, прежде чем снова включать его и пользоваться им.