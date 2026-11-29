Российским автомобилистам предложили разрешить затемнять стёкла машин за ежегодную плату. Соответствующую инициативу разрабатывают депутаты Госдумы от партии «Новые люди», сообщает Business FM.

Разрешение на тонировку предлагают оформлять в виде годового абонемента через государственные сервисы. Одним из обязательных условий станет сохранение достаточной видимости для водителя. Конкретные требования к светопропусканию стёкол пока не определены.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил установить стоимость такого разрешения на уровне пяти тысяч рублей в год. По его оценке, при достаточном количестве желающих государственный бюджет сможет получать до 25 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно.

Сейчас лобовое и передние боковые стёкла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Окончательного решения о введении платной тонировки пока не принято.