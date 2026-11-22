В России предложили засчитывать в пенсионный стаж все три года отпуска по уходу за ребёнком вместо нынешних полутора лет. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы направили на заключение правительства, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает изменение действующих правил расчёта страхового стажа родителей. Сейчас государство учитывает период ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет, хотя сам отпуск может продолжаться до трёхлетия малыша. В результате оставшиеся полтора года не включаются в страховой стаж по этому основанию.

Авторы законопроекта считают, что действующий порядок вынуждает родителей раньше возвращаться на работу, чтобы не терять будущие пенсионные права. Предложенные изменения позволят полностью учитывать время, которое мать или отец посвятили уходу за маленьким ребёнком, при определении права на страховую пенсию.

Если инициативу поддержат, новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Однако пока документ только направлен на рассмотрение правительства и ещё не прошёл необходимые стадии принятия в Госдуме. Действующий порядок учёта пенсионного стажа остаётся прежним.