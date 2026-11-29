Мошенники придумали новый способ обмана россиян, воспользовавшись приближением срока уплаты имущественных налогов. Теперь злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы и под предлогом проверки начислений выманивают у граждан деньги, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Аферисты рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты ФНС. Попав на такую страницу, человек видит предупреждение о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги».

Для решения проблемы пользователю предлагают связаться со «службой поддержки». Во время разговора мошенники убеждают собеседника, что действовать необходимо незамедлительно. Поддавшись панике и выполнив инструкции злоумышленников, человек рискует лишиться своих сбережений.

В прокуратуре призвали жителей края проверять налоговые начисления исключительно через официальные сайты и приложения ведомств. Гражданам также рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не звонить по указанным в сообщениях номерам и никому не передавать коды подтверждения и данные для входа в личные кабинеты.