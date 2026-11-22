В Хабаровске при пожаре в жилой пятиэтажке погибли двое мужчин и восемь кошек, ещё одну женщину госпитализировали с признаками отравления дымом. Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар произошёл 21 ноября в доме на улице Шелеста. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:32, после чего на место прибыли 11 пожарных на трёх единицах техники. Ещё до их приезда из задымлённого подъезда самостоятельно выбрались 15 жильцов.

Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, где загорелись мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила семь квадратных метров, полностью потушить пламя удалось к 15:39. В квартире находились три человека: мужчины 79 и 54 лет погибли, а 54-летнюю женщину доставили в больницу. Также в огне погибли восемь кошек, спасти удалось только одного кота и собаку.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился возле кровати у окна. Электроприборов и розеток в этом месте не было, поэтому специалисты рассматривают версию неосторожного обращения с огнём, в том числе попадания непотушенной сигареты на горючие материалы. Автономный дымовой извещатель в квартире отсутствовал. Точные причины и обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели МЧС, специалисты пожарной лаборатории и сотрудники следственных органов.