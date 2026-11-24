В Хабаровском крае до конца 2026 года планируют завершить строительство пяти объектов в сфере здравоохранения и дорожной инфраструктуры. Перспективы дальнейшего развития региона губернатор Дмитрий Демешин обсудил с полпредом президента в ДФО Олегом Кожемяко, сообщил глава края в своём Telegram-канале.

В нынешнем году благодаря президентским национальным проектам уже удалось открыть новую поликлинику в Бикине, сдать участок трассы Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын и автомобильную дорогу в районе переулка Брянского в Хабаровске. До конца декабря предстоит завершить работы ещё на четырёх медицинских объектах и одном дорожном.

Одной из тем встречи стало экономическое развитие края, от которого напрямую зависят возможности дальнейшего строительства и модернизации инфраструктуры. В регионе развиваются авиастроение, добыча полезных ископаемых, высокотехнологичные производства и глубокая переработка сырья.

«Как результат — по итогам девяти месяцев 2026 года налоговые и неналоговые доходы края выросли на 20%», — отметил Дмитрий Демешин.

Губернатор и полпред договорились продолжить совместную работу над социальными и экономическими проектами. Среди приоритетных направлений остаются обновление коммунальной инфраструктуры, благоустройство населённых пунктов, строительство и ремонт автомобильных дорог.