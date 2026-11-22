Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин призвал жителей региона активнее участвовать в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, который позволяет получить федеральное финансирование на реализацию творческих проектов. Приём заявок на 19-й грантовый конкурс продлится до 7 декабря, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Претендовать на поддержку могут некоммерческие и муниципальные организации, представители бизнеса и индивидуальные предприниматели. Фонд рассматривает проекты в самых разных направлениях — от сохранения исторической памяти и культурного наследия до поддержки семей, развития местных брендов и молодёжных инициатив. Главное условие — общественная польза и соответствие традиционным российским ценностям.

За время работы фонда федеральную поддержку получили уже 94 проекта из Хабаровского края на общую сумму свыше 232 миллионов рублей. Гранты помогают воплощать творческие идеи, для которых собственных средств организаторов зачастую недостаточно. Подать заявку и ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф, где также размещены методические материалы для участников.

Дмитрий Демешин подчеркнул, что у Хабаровского края есть возможность привлечь ещё больше федеральных средств на развитие культуры и творческих инициатив. «Мы вторые на Дальнем Востоке, но у региона есть все ресурсы, чтобы стать первыми — и по числу заявок, и по объёму привлечённых средств», — отметил губернатор.