В Хабаровском крае 19 ноября ожидается ухудшение погоды из-за циклона. Сильные, местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируют в центральных и северных районах, сообщает МЧС Хабаровского края.

Наибольшее количество осадков ожидается в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных округах. По данным информационных ресурсов, там может выпасть от 55 до 75 мм осадков.

Непогода затронет также Солнечный и Комсомольский районы, а на севере края — Николаевский и Ульчский. Местами возможны метель и налипание мокрого снега.

Днём 19 ноября ветер усилится до 17–22 м/с, порывы местами достигнут 25–28 м/с. Ночью 20 ноября сильный ветер сохранится.

На дорогах края ожидаются гололедица, снежный накат и заносы. Водителям следует учитывать ухудшение видимости и сложную дорожную обстановку.