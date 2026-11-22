В Хабаровском крае за неделю зарегистрировали более пяти тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Среди возбудителей преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, общий уровень инфекционной заболеваемости в регионе не превышает среднемноголетних значений. Специалисты продолжают следить за распространением сезонных респираторных инфекций, поскольку с наступлением холодов риск заражения возрастает.

Одновременно в крае продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 20 ноября вакцинацию прошли более 360 тысяч жителей, в том числе свыше 136 тысяч детей. В Роспотребнадзоре напоминают, что прививка помогает снизить вероятность заболевания и защищает от тяжёлых осложнений. Сделать её рекомендуют до начала сезонного подъёма заболеваемости, чтобы организм успел сформировать иммунитет.

Помимо вакцинации, специалисты советуют чаще мыть руки, проветривать помещения и поддерживать достаточную влажность воздуха. Также рекомендуется избегать тесного контакта с людьми, у которых появились кашель, насморк и другие признаки простуды. Эпидемиологическую обстановку в Хабаровском крае Роспотребнадзор продолжает контролировать в ежедневном режиме.