В Хабаровске стартовал трёхдневный фестиваль «ТехноКод», который собрал более 450 юных инженеров из Хабаровского края. Площадкой мероприятия стал Краевой центр образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Школьники участвуют в образовательных интенсивах и мастер-классах по робототехнике, беспилотным авиасистемам, 3D-моделированию и развитию инженерного мышления. В программу также вошли профориентационная выставка и работа над практическими задачами предприятий края. Свои решения участники представят экспертам.



Проект «ТехноКод» проводится уже третий год. За это время школьники получают возможность не только освоить основы технического творчества, но и познакомиться с инженерными специальностями, попробовать силы в решении прикладных задач и определиться с будущей профессией.