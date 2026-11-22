Предпринимателям Дальнего Востока вернули более 76 миллионов рублей, которые таможенные органы необоснованно взыскали при оформлении товаров. Добиться возврата денег удалось после вмешательства транспортных прокуроров, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Нарушения обнаружили при проверках правильности начисления и взыскания таможенных платежей. Выяснилось, что в ряде случаев бизнесу приходилось платить больше положенного, поэтому прокуроры добились возврата средств. Особое внимание уделили работе таможенных органов, через которые проходят товары, поступающие в Россию из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом нарушения выявили и со стороны самих импортёров. Некоторые компании пытались сэкономить на обязательных платежах, указывая неверные классификационные коды ввозимых товаров. Подмена позволяла уклоняться от уплаты таможенных сборов, антидемпинговых пошлин и НДС. Подобные схемы прокуратура пресекла.

Результаты проверок обсудили на заседании коллегии под председательством Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина. «Совместными усилиями мы должны обеспечить баланс государственных и частных интересов: бюджет государства должен своевременно пополняться, предприниматели — уплачивать налоги и сборы, размер которых следует определять прозрачно и понятно», — подчеркнул он. По итогам заседания прокуроры определили дополнительные меры для выявления нарушений при начислении таможенных платежей.