Житель Хабаровска оставил купленные для ремонта духовку и варочную панель на лестничной площадке, а вечером обнаружил их пропажу. Подозреваемый успел продать технику стоимостью 25 тысяч рублей всего за пять тысяч, сообщили в УМВД России по региону.

На днях потерпевший, проживающий в Кировском районе, заказал бытовую технику через интернет и забрал покупки из пункта выдачи. Поскольку в квартире шёл ремонт, коробки он временно оставил в подъезде. Когда хозяин вернулся проверить имущество, ни духовки, ни варочной панели на месте уже не было.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался 46-летний безработный хабаровчанин, которого ранее трижды привлекали к уголовной ответственности за кражи. Мужчина продал чужую технику знакомому за пять тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. В счёт возмещения ущерба полицейские изъяли у него мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело о краже, максимальное наказание по которому составляет пять лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Полицейские продолжают поиски похищенных покупок, чтобы вернуть их владельцу.