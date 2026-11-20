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Банк Уралсиб расширил географию курьерского сервиса*, который позволяет дистанционно открывать расчетные счета и обслуживать клиентов малого и среднего бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка. Сегодня возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб доступны в 1700 населенных пунктах. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту (виртуальную или с курьерской доставкой), открыть зарплатный проект или подключить торговый эквайринг**.

Специалисты курьерского сервиса помогут оформить документы — в удобное время и в удобном для клиента месте. После этого клиент сможет выполнять ежедневные текущие операции в удобном, функциональном и безопасном интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Подать заявку на дистанционное открытие расчетного счета и оформление продуктов банка можно здесь. Более подробно узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса — можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16.

*Услуга оказывается с участием партнера ООО «ФИНДОСТАВКА», https://findostavka.ru/ .

** Подробнее о доступных услугах при дистанционном обслуживании в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону контакт-центра для бизнеса 8-800-700-77-16.

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