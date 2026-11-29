В России с 1 января 2027 года увеличатся акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо. Закон о повышении налоговых ставок на ближайшие три года одобрил Совет Федерации, сообщает агентство «ПРАЙМ».

Акциз на бензин пятого экологического класса вырастет с 17 959 до 19 126 рублей за тонну. Ставка на дизельное топливо увеличится с 12 738 до 13 566 рублей за тонну. Первоначально на следующий год предусматривалось повышение этих акцизов на 4%, однако итоговый показатель составит 6,5%.

Дальнейшая индексация запланирована на 2028 и 2029 годы. К концу этого периода ставка акциза на бензин пятого класса достигнет 20 687 рублей за тонну, на дизельное топливо — 14 673 рублей. Также увеличатся акцизы на моторные масла и легковые автомобили мощностью свыше 90 лошадиных сил.

Повышение налоговой нагрузки может отразиться на розничной стоимости топлива на АЗС. Однако рост акцизов на 6,5% не предполагает автоматического увеличения цен на бензин на такую же величину: конечная стоимость зависит также от оптовых цен, транспортных расходов и ситуации на топливном рынке.