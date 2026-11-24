В Советско-Гаванском районе Хабаровского края мошенники обманули 69-летнюю женщину, пообещав вручить ей медаль за заслуги погибшего сына. Пенсионерка лишилась почти 1,3 миллиона рублей, сообщили в УМВД России по региону.

Сын женщины погиб весной 2025 года при исполнении служебных обязанностей. Пенсионерка получила выплату в размере пяти миллионов рублей, часть которой потратила на покупку квартиры, а остальные деньги положила в банк. В ноябре 2026 года ей позвонил незнакомец и сообщил, что для получения награды сына необходимо приехать в Хабаровск.

Вскоре с женщиной связались лжесотрудники Госуслуг и банка, которые убедили её, что личные данные пенсионерки попали в руки преступников. Под предлогом проверки «помеченных купюр» аферисты уговорили её снять со счёта миллион рублей и забрать из дома ещё 280 тысяч личных накоплений. С этими деньгами женщина отправилась в Хабаровск, где передала всю сумму курьеру.

Только после возвращения домой пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.