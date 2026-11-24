В Хабаровском крае за минувшие сутки пожарные выезжали на тушение 14 возгораний, восемь из которых произошли в жилом секторе. В краевой столице огонь уничтожил внутреннюю отделку деревянной бани и повредил легковой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На улице Лазо в Хабаровске загорелась отдельно стоящая деревянная баня на территории частного домовладения. Строение полностью выгорело изнутри, площадь пожара составила 50 квадратных метров. На борьбу с огнём у пожарных ушло больше часа.

Ещё один пожар произошёл в Засыпном переулке, где загорелся легковой автомобиль. Огонь уничтожил содержимое моторного отсека, площадь возгорания составила один квадратный метр. Потушить машину удалось за десять минут.

В обоих пожарах обошлось без пострадавших. Кроме того, за минувшие сутки спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий дорожной аварии. Чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано.