В Хабаровском крае 19 ноября, когда регион оказался во власти снежного циклона, произошло восемь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В авариях травмы получили 12 человек, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Большинство происшествий пришлось на столкновения автомобилей — за сутки зарегистрировали шесть таких ДТП. Ещё в одном случае водитель сбил пешехода, а в другом автомобиль съехал с дороги. Всего сотрудники Госавтоинспекции выявили 266 нарушений правил дорожного движения.

За сутки полицейские задержали семь водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения либо отказавшихся от освидетельствования, пятерых из них — в Хабаровске. Ещё 14 автомобилистов сели за руль без прав или после их лишения. Кроме того, 18 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а четверых пешеходов привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Аварии произошли на фоне сильного снегопада, который 19 ноября охватил значительную часть Хабаровского края. На дорогах образовывались снежный накат и гололедица, а видимость местами ухудшалась из-за осадков. Из-за сложных погодных условий власти ограничили движение автобусов и грузовиков на отдельных участках федеральных трасс, а дорожные службы перешли на круглосуточную расчистку снега.