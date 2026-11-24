В селе Амурзет Еврейской автономной области при пожаре в частном доме погибли две собаки, которых хозяева оставили с включённым электрообогревателем. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электросети, сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:49. Огонь вспыхнул в одной из квартир деревянного двухквартирного дома. Пожарные из местной части почти два часа боролись с пламенем и сумели частично сохранить имущество погорельцев, а также уберечь от огня соседнее жильё.

Во время тушения в сгоревшей квартире обнаружили тела двух собак. Животные не смогли самостоятельно выбраться из задымлённого помещения и погибли от отравления продуктами горения. Владельцев дома в момент происшествия не было.

Дознаватели МЧС выяснили, что хозяева оставили мощный электрообогреватель включённым, чтобы питомцы не замёрзли. По предварительным данным, пожар возник из-за аварийного режима работы электросети. Спасатели напоминают, что оставленные без присмотра обогреватели представляют серьёзную пожарную опасность.