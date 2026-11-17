«Амур» успешно проводит очередную гостевую серию в чемпионате КХЛ. «Тигры» уже победили «Спартак», «Сочи» и ЦСКА. Теперь подопечные Александра Андриевского встречаются с «Шанхайскими драконами». Матч состоится сегодня, 18 ноября, сообщает hab.aif.ru.

«Амур» после 26 игр в регулярном чемпионате входит в тройку сильнейших команд Восточной конференции. В активе «тигров» 31 очко.

«Шанхайские драконы» расположились на седьмой строчке Западной конференции КХЛ. Они провели 25 матчей и набрали 30 баллов.

История встреч двух команд довольно богатая. Соперники провели 31 встречу. 11 раз побеждали «драконы», 20 раз победа была на стороне «тигров».

Последняя встреча команд датируется 7 января 2026 года. Тогда «драконы» были сильнее со счётом 2:0.