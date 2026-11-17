18 ноября на льду арены «Ерофей» пройдёт заключительный матч домашней серии «СКА-Нефтяника». Соперником армейцев станет казанская «Ак Барс-Ракета», сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника».

Армейцы успешно начали сезон, завоевав Кубок и Суперкубок страны. Старт в чемпионате также вышел фееричным, хотя иначе и быть не могло, учитывая уровень оппозиции: всё-таки ни «Родина», ни «СКА-Уральский трубник», ни «Волга» реальными претендентами на титул не являются. Три победы на старте над названными командами позволили армейцам расположиться на верхней строчке в турнирной таблице Суперлиги. У команды Алексея Жеребкова 6 очков. Столько же у «Кузбасса» (второе место) и у «Байкальских соколов» (третье место).

«Ак Барс-Ракета», напротив, стартовала неудачно. Команда из Казани проиграла все три стартовых матча: уступили «Волге», московскому «Динамо» и «Байкальским соколам». Как итог — 0 очков и 10-е место в таблице.

Хабаровский и казанский клубы друг с другом в чемпионатах страны встречались 50 раз. Армейцы побеждали в большинстве из них — 32 матча в активе хабаровчан. В 16 играх успех был на стороне казанской команды. В двух матчах была зафиксирована ничья.

В предыдущем чемпионате команды провели две встречи. В декабре 2025-го армейцы разгромили казанцев на их поле 10:5, а затем столь же разгромно победили их уже у себя дома со счётом 12:3.

Начало матча в арене «Ерофей» в 19:00.