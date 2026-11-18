В Хабаровском крае в 2027 году увеличат количество авиаперевозок на 4%, а в перспективе планируют добавить ещё 157 рейсов. Это должно улучшить транспортную доступность отдалённых населённых пунктов, для жителей которых самолёт нередко остаётся единственным круглогодичным способом добраться до краевого центра и соседних посёлков. О планах сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём канале в МАХ.

«Воздушный транспорт зачастую остается там единственным способом круглогодичной связи с Хабаровском и соседними населенными пунктами», — отметил глава региона.

Часть затрат на перевозки компенсируют авиакомпаниям из краевого бюджета. По словам губернатора, такая поддержка позволяет сохранять доступные для пассажиров тарифы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края уже заключило договоры с авиакомпаниями «Хабаровские авиалинии» и «Аврора». Благодаря этому удалось увеличить частоту полётов, в том числе по востребованным направлениям в Охотск и Николаевск-на-Амуре.

В ближайшее время власти планируют заключить договоры с авиакомпаниями «Тайга» и «ЮТэйр». Это, в частности, позволит увеличить количество рейсов в Чегдомын.

«Наша цель — выстроить такую систему, при которой транспортное сообщение будет доступно для жителей даже самых отдалённых посёлков края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.