В Хабаровском крае за дорожный сезон отремонтировали ещё 13 участков трасс, ведущих к небольшим населённым пунктам. Благодаря обновлению дорог жители Петропавловки Хабаровского района теперь могут добраться до краевого центра за 40 минут вместо прежних двух с половиной часов. О результатах дорожных работ сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём канале в МАХ.

«При определении списка объектов опирались исключительно на обращения наших жителей, которые вошли в „Атлас 27“. И результат люди уже оценили», — отметил глава региона.

Летом 2026 года на дороге к Петропавловке впервые заменили гравийное покрытие на асфальтобетон. Одним из крупнейших объектов сезона стал 14-километровый подъезд к селу Дружба от федеральной трассы «Восток». Также привели в порядок пятикилометровый участок дороги к Дружбе со стороны Некрасовки.

На обходе «Красная Речка — Казакевичево» отремонтировали три участка, ведущих к сёлам Краснореченское, Бычиха и Казакевичево. Комплексный ремонт провели на двух отрезках трассы «Хабаровск — Мичуринское — Фёдоровка — Смирновка — Галкино».

В эксплуатацию ввели участок дороги «Переяславка — Аргунское» с 8-го по 12-й километр. Он проходит вдоль села Могилёвка и обеспечивает транспортную доступность для жителей Аргунского, Черняево, Киинска, Могилёвки, Гродеково и Переяславки.

Кроме того, отремонтировали 2,6 километра трассы к посёлку Монгохто, обновили дорогу на подъезде к Чёрной Речке и трассу к селу Гатка. Последняя является единственной связью этого населённого пункта с районным центром.

Всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Хабаровском крае отремонтировали уже 140 километров дорог.

«Продолжим и дальше эту работу, чтобы наши жители могли быстрее и комфортнее преодолевать большие расстояния нашего края», — заявил Дмитрий Демешин.