22 ноября с 11:00 до 13:00 Хабаровский край присоединится к международной просветительской акции «Географический диктант», сообщили в туристском информационном центре региона. Участие в мероприятии бесплатное, однако потребуется предварительная регистрация. Свои знания о России и малой родине можно будет проверить более чем на 88 площадках, которые откроются в 14 муниципальных образованиях региона.

В этом году организаторы подготовили для участников два новых формата. Впервые проверить свои знания можно будет на берегу реки Большие Эртукули в Нанайском районе, на спортивной базе Центра социальной адаптации «Грань». Гостей площадки встретит Михаил Непогодин — путешественник, директор центра и член жюри Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Кроме того, Туристский информационный центр впервые проведёт акцию в краевом визит-центре «Амурский утёс», где участники смогут писать диктант с видом на Амур.

«Знание географии рождает интерес к путешествиям. Когда человек знает, какие реки текут рядом с его домом, какие сёла и города расположены по соседству, он начинает смотреть на свой край иначе: с уважением, интересом и желанием показать его другим. Диктант на берегу Амура и в Нанайском районе даст жителям возможность по-новому взглянуть на родной край и спланировать поездки по его самым интересным местам», — подчеркнула министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.

Международная акция проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Президента России Владимира Путина. За одиннадцать лет проект объединил свыше 5 миллионов человек из 140 государств. В 2025 году диктант установил исторический рекорд, собрав более 1,2 миллиона участников на 10 тысячах площадок в 89 регионах России и за ее пределами. В 2026 году масштабная проверка знаний получила поддержку Фонда президентских грантов и проходит накануне Года географии, объявленного Президентом на следующий год.

Для участников подготовлены задания разного уровня сложности: основной и международный варианты, версия для слабовидящих, а также новый формат повышенной сложности «Геодиктант. Продвинутый уровень». Вопросы составлены на основе лучших работ победителей конкурса РГО «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». На очных площадках также пройдёт международный конкурс «Лучшая площадка Географического диктанта». На выполнение заданий отводится 45 минут.