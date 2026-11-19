В июне 2026 года в посёлке Чныррах Николаевского района Хабаровского края в ходе операции «Путина-2026» пресечена попытка незаконного оборота чёрной икры. Совместными усилиями сотрудников ОМВД России по Николаевскому району и Управления уголовного розыска УМВД по Хабаровскому краю был задержан 54-летний местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 43 пластиковых контейнера по 0,5 литра с деликатесом. Общий вес изъятой осетровой икры превысил 21,5 килограмма.

По версии следствия, мужчина нашёл мешок с икрой в конце мая в заброшенном деревянном доме, куда пришёл за дровами. Он перенёс находку домой и хранил её в морозильном ларе для личного потребления. Заметив у дома служебный автомобиль полиции, подозреваемый попытался скрыть улики: он завернул 11 контейнеров в куртку, чтобы вынести их из жилища, но был задержан на месте. Остальные 32 контейнера были найдены и изъяты при осмотре морозильной камеры.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу) завершено и с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Статья предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы. До вынесения приговора мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Изъятая продукция передана на ответственное хранение и подлежит уничтожению по решению суда.