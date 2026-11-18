Юные спортсмены из Хабаровского края завоевали три золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров. Соревнования прошли в китайском Нанкине, собрав участников из 45 стран, сообщает пресс-служба правительства региона.

Две награды высшей пробы завоевал Михаил Андрейко. В возрастной категории 13–14 лет он стал победителем соревнований на двойном мини-трампе, набрав 27 баллов. Ещё одно золото спортсмен получил вместе с Тимуром Кивой в синхронных прыжках на батуте.

Третью золотую медаль в копилку края принёс Лев Бусарев из Комсомольска-на-Амуре. Он победил среди юниоров в дисциплине «двойной мини-трамп».

Тренер Александр Шелехов отметил, что спортсменам пришлось выступать в условиях высокой конкуренции со стороны сильных команд Японии и Китая. Между отдельными стартами у Михаила Андрейко оставалось мало времени на восстановление, однако он справился с нагрузкой.

Российская сборная выступала с национальной символикой и заняла первое место в общекомандном зачёте. Всего команда завоевала 25 медалей: восемь золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.