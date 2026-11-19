В Хабаровском крае на базе инженерного подразделения Восточного военного округа прошли учения по установке минных заграждений с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

В рамках практической тренировки военнослужащие контрактной службы отработали скрытное выдвижение в целевой район и подготовку дронов к вылету. Операторы БПЛА провели полёты по намеченным траекториям, выполнив попутно задачи по инженерной разведке местности. После этого расчёты осуществили прицельный сброс инженерных боеприпасов, сформировав минно-взрывные заграждения на вероятных маршрутах движения условного противника и отработав нормативы по выходу в заданные координаты.

Ключевым аспектом подготовки стало обеспечение незаметности работы беспилотников и строгое соблюдение правил безопасности при работе с взрывчатыми веществами. Обучением личного состава занимались инструкторы, имеющие реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Они передали сапёрам практические алгоритмы эффективного применения специализированной техники.

Как отметил руководитель учений, интеграция беспилотной авиации в работу инженерных войск существенно увеличивает их мобильность и позволяет обезопасить личный состав при оборудовании местности. По итогам занятия военнослужащие подтвердили высокий уровень владения штатным вооружением и продемонстрировали чёткую координацию действий расчётов.