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Вклад «Доход Плюс» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 (2-е место) рейтинга 6-месячных вкладов, подготовленного в ноябре Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-100 по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге Банки.ру (на 01.10.2026 года).

В рейтинге банковские продукты ранжированы по величине максимальной эффективной ставки. При наличии у банка двух идентичных вкладов с подходящей под условие эффективной ставкой выбор отдавался продукту с более гибкими условиями для вкладчика, такими как возможность пополнения вклада или онлайн-оформление. При совпадении ставок у продуктов разных банков — они располагаются в рейтинге по названию кредитной организации в алфавитном порядке. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 11 ноября 2026 года. В рейтинге не участвовали вклады, ставка по которым привязана к значению ключевой ставки Банка России.

Вклад «Доход Плюс» Банка Уралсиб предназначен для новых клиентов-физлиц*. Сумма вклада — от 2,5 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, ставка по вкладу составляет 14,50 — 15,00% годовых в зависимости от пакета услуг. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент:

физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо

физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Премиум Старт» / «Премиум».

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