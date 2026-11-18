Ветеран СВО из Хабаровского края Иван Новосёлов завоевал две серебряные медали на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Он занял вторые места в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам, сообщает фонд «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.

В играх участвуют более 250 спортсменов из восьми стран. Помимо Новосёлова, представители региона в эти дни выступают ещё на двух крупных соревнованиях.

На всероссийском фестивале «Кубок мужества» в Перми Хабаровский край представили четыре ветерана боевых действий. В турнире участвовали более 500 человек из разных регионов страны.

В соревнованиях по настольному теннису Игорь Моисеенко занял четвёртое место, Александр Уро и Пётр Киндеров вошли в десятку сильнейших. Сергей Бирюков также стал четвёртым — в дисциплине «спортивное метание ножа». В общекомандном зачёте сборная края заняла 29-е место.

Ещё одна команда региона отправилась в Тулу на финал чемпионата России по волейболу сидя среди мужчин в группе «Б». В турнире, который проходит с 15 по 22 ноября, участвуют 12 команд из разных регионов страны. Хабаровские спортсмены также поборются за медали.

Адаптивный спорт помогает ветеранам с ограничениями здоровья восстанавливаться после ранений, возвращаться к активной жизни и находить новые цели.