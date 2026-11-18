В Хабаровском крае в посёлке Чныррах Николаевского района продолжают строительство фельдшерско-акушерского пункта. Модульное здание уже собрано, сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и монтажом конструкций, сообщает администрация Николаевского района в МАХ.

По состоянию на 17 ноября перегородки установлены на 70%, окна — на 90%. Также ведётся монтаж входной двери. На прилегающей территории расчистили снег, установили ограждение и калитку. Подготовлены работы для устройства контура заземления, который необходим для электробезопасности медперсонала и пациентов.

В 2024 и 2025 годах новые ФАПы открылись в селе Иннокентьевка и посёлке Пуир. В этом году, помимо строительства пункта в Чныррахе, программой предусмотрен капитальный ремонт ФАПа в селе Константиновка.

Работы ведут в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

В 2027 году модернизация медицинской инфраструктуры района продолжится. Уже выделено по 18 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селе Нигирь и посёлке Нижнее Пронге.