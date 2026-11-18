В Хабаровске женщины, которым некуда обратиться в трудной жизненной ситуации, могут получить временное жильё, психологическую и юридическую помощь. Кризисный центр работает уже больше десяти лет и принимает в том числе матерей с детьми, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сюда обращаются женщины, пережившие домашнее насилие, выпускницы детских домов, одинокие матери без жилья, те, кто остался без работы и средств к существованию. Помощь оказывают и женщинам, освободившимся из мест лишения свободы и воспитывающим несовершеннолетних детей.

В центре могут одновременно разместиться пять женщин вместе с детьми. С начала 2026 года поддержку здесь получили 18 женщин и 30 детей. Сейчас все места заняты.

Проживание бесплатное. Обычно женщинам предоставляют временное убежище на срок до трёх месяцев, но в сложных обстоятельствах его могут продлить. Специалисты помогают восстановить документы, оформить пособия, найти работу и постоянное жильё, решить бытовые вопросы.

«Мы стараемся не просто предоставить временное убежище, а помочь женщине восстановить силы и найти выход из ситуации», — рассказала заместитель руководителя центра Анастасия Давидчук.

С женщинами и детьми работают психологи. Для ребёнка предусмотрены занятия и поддержка через игру и творчество. При необходимости специалисты помогают с одеждой и продуктами, консультируют по юридическим вопросам и взаимодействуют с полицией, органами опеки, медицинскими учреждениями, школами и службой занятости.

Обратиться за консультацией можно круглосуточно. Первичный приём проводят без предварительной записи. В центре подчёркивают, что обращения остаются конфиденциальными: здесь не осуждают и не требуют объяснять, почему человек оказался в беде.

Телефон для обращения: 8 (4212) 302-827.