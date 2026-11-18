Вечером 17 ноября здание администрации Хабаровска осветили фиолетовым цветом. Так город присоединился к всероссийской акции «МнеНеФиолетово», приуроченной ко Всемирному дню недоношенных детей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Фиолетовый выбран символом надежды, сострадания и открытости. Акция призвана привлечь внимание к проблемам выхаживания малышей, родившихся раньше срока, и поддержать их родителей и медицинских работников.

По замыслу организаторов, такая подсветка — не просто праздничное оформление зданий, а способ напомнить о семьях, которым особенно нужны внимание и поддержка.