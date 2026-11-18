В Хабаровске полицейские задержали 19-летнего студента, который забрал у 68-летней женщины около миллиона рублей и передал деньги телефонным мошенникам. Молодой человек работал курьером преступной группы и получил за это чуть больше двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.



Жительница Краснофлотского района работает лифтером в лечебном учреждении. Сначала аферисты добавили её в поддельный домовой чат, а затем под предлогом голосования за благоустройство двора убедили сообщить код из СМС.



После этого с женщиной связались лжесотрудники различных государственных и правоохранительных структур. Они убедили её, что сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно передать для сохранности. В итоге горожанка отдала молодому человеку, представившемуся инкассатором, все накопленные деньги — около миллиона рублей.



Полицейские установили личность курьера. Им оказался 19-летний житель Индустриального района, студент второго курса вуза. Узнав, что его разыскивают, молодой человек сбежал с занятий и спрятался в квартире приятеля. Там его и задержали оперативники.



На допросе подозреваемый рассказал, что нашёл работу курьером через мессенджер. Забрав деньги у женщины, он на такси отправился в село Некрасовка и оставил наличность в условленном месте, выполняя указания кураторов. За эту поездку ему заплатили чуть больше двух тысяч рублей. Обещанного высокого заработка, по словам молодого человека, он так и не получил.



В отношении студента возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, меру пресечения должен избрать суд.