В Хабаровске перед судом предстанет 26-летний иностранец, обвиняемый в даче взятки сотруднику полиции. Уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, в начале сентября 2026 года мужчина находился в припаркованном автомобиле на одной из улиц города. Он передал оперуполномоченному отдела полиции 50 тысяч рублей. За эту сумму иностранец просил отменить решение о неразрешении ему въезда на территорию России сроком на 50 лет. При передаче денег подозреваемый был задержан.

На время следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.