В посёлке Теплоозерск Облученского района ЕАО семья с двумя детьми-подростками самостоятельно боролась с пожаром в собственном доме. Возгорание началось после того, как жильцы затопили печь. Люди заметили дым, выбежали на улицу, вызвали пожарных и попытались потушить огонь своими силами, сообщает МЧС ЕАО.

Информация о происшествии на улице Бонивура поступила в 22:03. К месту прибыли четверо пожарных поселкового поста на одной единице техники. Огонь удалось быстро локализовать, однако полностью ликвидировать его смогли примерно через два часа.

В результате пожара выгорела наружная обшивка дома на площади 10 квадратных метров. Внутри помещения повреждений нет, семья смогла остаться в своём жилье. Никто не пострадал.

По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания могла стать неправильно устроенная или неисправная отопительная труба. Она проходила под наружной обшивкой дома, и нагрев, предположительно, привёл к пожару. Проверка продолжается, причины и ущерб уточняются.